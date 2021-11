Reisender vermisst

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat Alan Curry seit Montagvormittag gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664 912444, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.