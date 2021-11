Festnahme nach versuchtem Büroeinbruch

Nr. 2526

Einsatzkräfte der Polizei nahmen heute früh einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Büroeinbruch in Mitte fest. Mitarbeiter des Objektschutzes der Polizei Berlin, die ihren Dienst an der chinesischen Botschaft versehen, stellten gegen 3.15 Uhr einen Mann auf dem gegenüberliegenden Rolandufer fest, der versuchte, über ein Fenster in ein Büro einzubrechen. Als einer der Mitarbeiter die Jannowitzbrücke überquerte, flüchtete der zunächst noch Unbekannte ebenfalls auf die Brücke. Von dort versuchte er, kletternd über die Außenwand des Bahnviaduktes, sich an der Spree entlang der Festnahme zu entziehen. Polizistinnen und Polizisten des Polizeiabschnitts 57 nahmen den 24-jährigen Tatverdächtigen mit Hilfe der Berliner Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei fest. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.