Explosion an Zigarettenautomaten

Nr. 2523

In der vergangenen Nacht wurde ein Zigarettenautomat in Reinickendorf stark beschädigt. Gegen 23.45 Uhr hörten Anwohnende der Nordbahnstraße einen explosionsartigen Knall und sahen an dem dort aufgestellten Automaten einen Mann und eine Frau hantieren, die ein Teil des Zigarettenautomaten in einen weißen Lieferwagen luden und flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten wenig später fest, dass vermutlich eingesetzte Pyrotechnik den Automaten beschädigt hatte und ein Akku entwendet wurde. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.