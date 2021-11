Steinwurf auf Straßenbahn

Nr. 2522

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 32 wurden in der vergangenen Nacht von einem Anrufer aus Marzahn über eine Sachbeschädigung an einer Tram der Linie 56, die in Richtung Ahrensfelde unterwegs war, in Kenntnis gesetzt. Der 46-jährige Fahrgast teilte den Kolleginnen und Kollegen mit, dass er gegen 22.45 Uhr an der Haltestelle Allee der Kosmonauten Ecke Rhinstraße zwei junge Männer im Gleisbett der entgegenkommenden Fahrtrichtung beobachtete, von denen einer einen Kleinpflasterstein gegen ein Fenster der Straßenbahn geworfen haben soll. Das Sicherheitsglas der Scheibe zerbrach daraufhin, weswegen der Fahrer die Bahn anschließend zum Betriebsbahnhof lenkte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Tatverdächtige und sein Komplize flüchteten. Die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung führt die Polizeidirektion 3 (Ost).