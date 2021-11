Festnahme nach Handel mit gefälschten Impfpässen

Nr. 2521

Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 46 nahmen gestern Nachmittag in Lichtenrade einen Tatverdächtigen nach Handel mit gefälschten Impfpässen fest. Gegen 17.30 Uhr beobachten die Polizisten auf der Groß-Ziethener-Straße einen 19-Jährigen, wie dieser mit einem weiteren Mann in Kontakt trat und im Austausch gegen Bargeld einen Impfpass erhielt. In der Folge überprüften die Einsatzkräfte den 20-jährigen Verkäufer und fanden bei ihm drei weitere gefälschte Impfpässe und Geld. Bei einer bei dem 20-Jährigen später durchgeführten Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Einsatzkräfte weitere sechs Blanko-Impfpässe. Darüber hinaus konnte ein 26-jähriger Mittäter bekannt gemacht werden. Sowohl der 19-Jährige als auch der 20-Jährige wurden nach Feststellung ihrer Identitäten entlassen. Die noch andauernden Ermittlungen gegen den 20-Jährigen und seinen Komplizen wegen des Verdachts der Fälschung von Gesundheitszeugnissen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.