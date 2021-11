Stationäre Behandlung nach Alleinunfall

Nr. 2519

Aus bislang ungeklärter Ursache kam gestern Abend in Baumschulenweg eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Nach den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen war die 39-Jährige gegen 19.30 Uhr in der Südostallee in Richtung Baumschulenstraße unterwegs. Vor der Südostalleebrücke verlor sie den Zeugen gemäß plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen den Bordstein, überfuhr den Mittelstreifen und kollidierte mit einem Baum. Vom Baum wurde der Nissan mit einer Drehung um die eigene Achse zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Kurz nach dem Stillstand stieg die 39-Jährige aus ihrem Wagen und informierte selbst die Polizei. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik. Zu den Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten sperrten Polizeieinsatzkräfte die Fahrbahn bis etwa 22.20 Uhr. Eine bei der Kraftfahrerin durchgeführte Atemalkoholmessung verlief mit dem Ergebnis null Promille negativ. Die Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang, übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).