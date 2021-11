Stein- und Flaschenwürfe auf Einsatzkräfte bei einer Versammlung

Nr. 2513

Aus einer Versammlung heraus warfen gestern Abend in Rummelsburg bislang Unbekannte mehrere Steine und Flaschen auf Einsatzkräfte der Polizei. Gegen 18.20 Uhr setzte sich auf der Frankfurter Allee, vor dem U-Bahnhof Lichtenberg, ein angezeigter Aufzug unter dem Motto “Wie viele Einzelfälle benötigt es noch? Fight Back!” mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemäß der geplanten Strecke in Bewegung. Im Verlauf der Versammlung war unter den Teilnehmenden eine zunehmend aggressive Stimmung bemerkbar, wozu auch mehrere polizeifeindliche Sprechchöre abgehalten wurden. Auf der Margaretenstraße wurden im Aufzug mehrere pyrotechnische Gegenstände gezündet sowie aus ihm heraus Steine und Flaschen auf die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten geworfen. Einer dieser geworfenen Steine traf einen Polizeibeamten an der Schulter, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Ebenfalls wurden mehrere Steine gegen die Eingangstür einer Bar und mit Farbe gefüllte Glasbehältnisse gegen die Fassade des Hauses geworfen, in dem sich die Bar befindet. Die Versammlungsleitung beendete auf der Nöldnerstraße schließlich den Aufzug frühzeitig, woraufhin sich die ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedene Richtungen entfernten. Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruches, der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.