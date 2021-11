Supermarkt überfallen und beraubt

Nr. 2512

Zwei Unbekannte überfielen und beraubten gestern Abend die Filiale einer Supermarktkette in Alt-Höhenschönhausen. Nach Zeugenaussagen und bisherigen Ermittlungen betraten die beiden bislang unbekannten mutmaßlichen Räuber gegen 21 Uhr den Verkaufsraum der Filiale an der Wartenberger Straße und täuschten einen Einkauf vor, indem sie Artikel auf das Transportband einer Kasse legten. Statt jedoch zu bezahlen, bedrohte einer der Tatverdächtigen die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Anschließend zwangen die beiden Tatverdächtigen die Bedrohte und zwei weitere Angestellte in einen hinteren Raum, wo sie sich einen Wertschrank öffnen ließen. Mit der Beute daraus und der Beute von den Kassen flüchteten sie in unbekannte Richtung. Kurz vor dem Verlassen der Filiale sprühte einer der Täter noch Reizgas in den Verkaufsraum, wodurch die drei Angestellten Reizungen der Augen und der Atemwege erlitten. Alarmierte Rettungskräfte leisteten am Ort ambulante medizinische Hilfe. Die weiteren andauernden Ermittlungen führt das für Raubdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).