Autos angezündet

In Gesundbrunnen und Wilhelmstadt brannten vergangene Nacht zwei Kraftfahrzeuge. In beiden Fällen ermitteln Brandkommissariate des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Nr. 2508

Gegen 1.45 Uhr alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Müllerstraße die Feuerwehr zu einem brennenden Auto auf dem Hinterhof des Gebäudes. Eine zuerst am Ort eingetroffene Besatzung eines Funkeinsatzwagens eines Polizeiabschnittes versuchte zunächst, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen, was nicht gelang. Erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

Nr. 2509

Eine Zeugin bemerkte gegen 2.30 Uhr Rauch und Flammen am Vorderreifen eines am rechten Fahrbahnrand des Graetschelsteiges abgestellten BMW und alarmierte die Feuerwehr. Eine ebenfalls zum Ort alarmierte Besatzung eines Funkeinsatzwagens eines Polizeiabschnittes löschte den Brand mit einem Feuerlöscher und sicherte Beweismittel. Der Brand beschädigte auch ein neben dem Auto geparktes Kleinkraftrad im Bereich des Hinterreifens. Niemand wurde verletzt.