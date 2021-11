Gezündete Böller während Kindersport

Nr. 2502

Gestern Nachmittag wurde in einer Sporthalle in Köpenick ein Böller gezündet. Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 17 Uhr vier Jugendliche in der Köpenzeile die dortige Turnhalle, in welcher zu dieser Zeit Kinder im Alter von sieben bis acht Jahren trainierten. Die Trainerin des Vereins nahm zunächst einen Knall und sodann Geruch eines Böllers im Flur wahr. Kurze Zeit später wurde ein etwa 3×4 cm großer Stein durch das Fenster der Turnhalle geworfen, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 36 nahmen in der Nähe vier 14-jährige Tatverdächtige fest. Bei zwei von ihnen konnte ein Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Quartett den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz führt ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).