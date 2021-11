Hinweis auf Hygieneregeln führt zum Landfriedensbruch

Nr. 2500

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in der vergangenen Nacht in Hellersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 0.45 Uhr rund zehn Personen ein Lokal in der Alten Hellersdorfer Straße. Von dem Geschäftsführer der Bar wurden die eintretenden Personen darauf hingewiesen, sich an die Hygieneregeln zu halten und eine Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen. Da sie dieser Aufforderung nicht Folge leisteten und weiterhin anwesende Gäste des Lokals belästigten, wurde die Personengruppe vom Inhaber der Örtlichkeit verwiesen. In der Folge wurde aus der Gruppe heraus geäußert, dass diese zurückkehren werde. Kurze Zeit später betrat die zunächst verwiesene Personengruppe erneut das Lokal. Aus der Gruppe heraus wurden beim Betreten der Bar unvermittelt Flaschen auf die anwesenden Gäste geworfen, auf diese eingeschlagen und die Ladeneinrichtung zerstört. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Ein 35-jähriger sowie zwei 40-jährige Männer erlitten Verletzungen am Kopf, welche von Rettungskräften am Ort behandelt wurden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruches führt ein Kommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost).