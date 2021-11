28-Jähriger mit Messer verletzt

Nr. 2499

Mit stark blutenden Schnittverletzungen an einem Arm und an einer Hand wurde ein Mann in Mitte gestern Abend ins Krankenhaus gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen und der Befragung von Zeugen soll der 28-Jährige gegen 20.50 Uhr vor einer Bar in der Torstraße von einem Unbekannten unter Vorhalten eines Messers sowie einer Todesdrohung zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert worden sein. Als er dem nicht nachkam, sei er von dem Angreifer mit mehreren Schnitten an Arm und Hand verletzt worden, wobei das Handy des 28-Jährigen zu Boden fiel. Der Tatverdächtige soll es an sich genommen und damit in Richtung Rosenthaler Platz geflüchtet sein. Der Angegriffene kam nach einer Erstversorgung durch Bedienstete der Berliner Feuerwehr zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).