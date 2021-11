Festnahme nach Diebstahl aus Auto

Nr. 2498

In Charlottenburg nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 gestern Abend zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, aus einem VW Touareg hochwertige Kleidung und Geld entwendet zu haben. Die 27 und 52 Jahre alten Tatverdächtigen fielen der Streifenbesatzung gegen 19.35 Uhr in der Nähe des an der Kreuzung Kurfürstendamm Ecke Uhlandstraße abgestellten Fahrzeugs auf. Sie beobachteten, dass sich der Jüngere der beiden Männer Zugang zum Fahrzeug verschaffte und anschließend mit dem Älteren Gegenstände austauschte. Bei einer Überprüfung der beiden Personen in Tatortnähe fanden die Polizistinnen und Polizisten hochwertige Kleidung und Geld, die zweifelsfrei aus dem Wagen entwendet wurden. Beide Tatverdächtige kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Anschließend wurden sie für die ermittelnde Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.