Brandstiftung an Bagger

Nr. 2497

In der vergangenen Nacht brannte in Haselhorst ein Mini-Bagger aus. In der Straße Am Juliusturm bemerkten gegen 2.45 Uhr Mitarbeitende auf dem dortigen Veranstaltungsgelände Flammen an dem Fahrzeug. Der für Arbeiten auf dem Gelände angemietete Bagger brannte trotz erfolgreicher eigener Löschmaßnahmen der Mitarbeitenden vollständig aus. Die Feuerwehr wurde nicht mehr tätig. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.