Mit Moped Radweg genutzt - Verkehrsunfall

Nr. 2489

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer kam es gestern Nachmittag in Lichtenberg. Ein 59-Jähriger fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Moped in der Storkower Straße in Richtung Josef-Orlopp-Straße. Wegen des stockenden Verkehrs nutzte er den Radweg zum Weiterkommen. Dabei wurde er an der Kreuzung Paul-Junius-Straße von einer ihm entgegenkommenden Autofahrerin übersehen, die links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Wagen der 60-Jährigen stürzte der Mann auf die Fahrbahn und kam mit Kopf- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Frau blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.