Einbruch in ein Geldinstitut

Nr. 2486

Ein Unbekannter brach vergangene Nacht in Mitte in eine Filiale einer Bank ein. Gegen 3.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens die Auslösung der Alarmanlage der Bankfiliale an der Friedrichstraße fest und alarmierte die Polizei. Eintreffende Einsatzkräfte suchten daraufhin die Geschäftsräume ab, in denen sich jedoch niemand mehr aufhielt. In einem Büro der Filiale stellten die Polizistinnen und Polizisten einen Wanddurchbruch fest, der groß genug war, dass jemand hindurchsteigen konnte. Entwendet wurde nach jetzigem Erkenntnisstand jedoch nichts. Die andauernden Ermittlungen führt ein Fachdezernat des Landeskriminalamtes.