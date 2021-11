In Auto eingebrochen - Festnahme

Nr. 2484

In Mitte konnte nach einem Einbruch in ein Auto ein 24-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. In der vergangenen Nacht beobachteten drei Zeugen gegen 0.55 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße/Annenstraße, wie der 24-Jährige die Scheibe der Beifahrertür eines dort parkenden VW eintrat. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 57 konnten den Tatverdächtigen im unmittelbaren Nahbereich festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er keine Gegenstände aus dem Fahrzeug. Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam, wo er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übergeben wurde, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.