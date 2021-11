Deutlich zu schnell über die Grenzallee

Nr. 2482

Der Besatzung eines Zivilstreifenwagens fiel in der vergangenen Nacht ein VW Golf auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Britz unterwegs war. An der Kreuzung Buschkrugallee / Grenzallee / Karl-Marx-Straße bemerkten die Beamten gegen 0.40 Uhr den 21-jährigen Fahrer, der mit quietschenden Reifen von der Karl-Marx-Straße in die Grenzallee einbog, wobei das Heck seines Fahrzeugs immer wieder kurzzeitig ausbrach. Die Polizisten folgten dem Mann und zeichneten seine Fahrt per Video auf. Nachdem dieser die Grenzallee mit mindestens 118 km/h bei erlaubten 50 km/h entlangfuhr, eine Rot zeigende Ampel missachtete und in rasanter Fahrweise im Baustellenbereich einen BVG-Bus überholte, wurde er in der Neuköllnischen Allee gestoppt und überprüft. Das Fahrzeug des Mannes und sein Führerschein wurden ebenso beschlagnahmt wie ein in dem Golf gefundenes, verbotenes Messer. Die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern an.