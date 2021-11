Bei Attacke schwer verletzt

Nr. 2481

Bei einer Attacke auf zwei junge Männer in der vergangenen Nacht in Charlottenburg wurde einer der beiden Angegriffenen schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll sich das Duo gegen 2 Uhr zunächst vor einem Café in der Kantstraße mit zwei unbekannten Frauen gestritten haben. Als die beiden 23- und 19-Jährigen weitergingen, sollen sie am Savignyplatz von zwei Männern eingeholt worden sein. Einer soll dann den Jüngeren in den Schwitzkasten genommen, der andere den Älteren mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Zudem sah sich der 23-Jährige diversen Tritten ausgesetzt. Nach dem Übergriff seien die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Kurfürstendamm geflüchtet. Während der Festgehaltene unverletzt blieb und nicht behandelt werden musste, brachten alarmierte Rettungskräfte seinen Begleiter mit erheblichen Hämatomen und Schwellungen im Gesicht ins Krankenhaus, wo er zur stationären Versorgung aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.