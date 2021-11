Schließfächer aufgebrochen

Nr. 2480

Gestern Nachmittag verschafften sich drei bisher Unbekannte in Charlottenburg Zutritt zu einem Schließfachraum einer Bank. Nach bisherigem Kenntnisstand drangen die Männer gegen 17.20 Uhr noch während der Öffnungszeiten der Bankfiliale in der Uhlandstraße gewaltsam in den Raum ein und öffneten darin ebenfalls gewaltsam vier Schließfächer. Den Großteil der Inhalte aus den Fächern nahmen sie an sich und flüchteten damit anschließend in unbekannte Richtung. Eine Mitarbeiterin der Bank bemerkte den Einbruch wenige Minuten später und es erfolgte die Alarmierung der Polizei. Ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.