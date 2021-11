Paar beleidigt

Nr. 2478

Ein Paar alarmierte gestern Abend die Polizei nach Charlottenburg. Die beiden Männer, 29 und 21 Jahre alt, gaben an, dass sie gegen 21 Uhr am Stuttgarter Platz handhaltend entlangliefen, als sie in Höhe der Leonhardtstraße durch einen Mann homophob beleidigt wurden. Der 38-Jährige soll kurz zuvor als Beifahrer aus einem Fahrzeug ausgestiegen und mit dem Fahrer in ein nahegelegenes Lokal gegangen sein. Dort trafen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen an und stellten seine Personalien fest. Der 38-Jährige bestritt die Beleidigung und erstattete seinerseits eine Anzeige wegen falscher Verdächtigung. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.