Senior gegen Baum gefahren und schwer verletzt

Nr. 2476

Gestern Nachmittag ereignete sich in Hakenfelde ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Senior schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 80-Jährige gegen 14.50 Uhr mit seinem Auto die Niederneuendorfer Allee in Richtung Hennigsdorf. Aus bisher noch nicht geklärten Umständen kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr musste das Autodach entfernt werden, um den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug zu retten. Er kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.