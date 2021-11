Kradfahrer schwer verletzt – Polizei sucht Radfahrerin als Zeugin

Nr. 2469

Im Zusammenhang mit einem Unfall in Prenzlauer Berg, bei dem ein 51-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Berlin eine Radfahrerin als Zeugin. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 31. Oktober, gegen 19.15 Uhr in der Danziger Straße kurz vor der Kreuzung Greifswalder Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Kradfahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Danziger Straße in südöstlicher Richtung, als kurz vor dem Kreuzungsbereich ein Pkw dicht an ihm vorbeigefahren sein soll. Dadurch geriet der 51-Jährige gegen eine bauliche Erhöhung, die den Fahrstreifen von einer Fahrradspur trennt, und stürzte. Der Kradfahrer kam mit schweren Verletzungen an einem Bein und diversen Hautabschürfungen ins Krankenhaus, in dem er bis heute stationär behandelt wird. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin des Pkw entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Die Polizei bittet die Radfahrerin, die zum Unfallzeitpunkt hinter dem Kradfahrer gefahren sein soll, sich als Zeugin bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Pankow unter der Telefonnummer (030) 4664-172800, per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.