Auto prallt gegen Treppe

Nr. 2468

Eine Passantin beobachtete in der vergangenen Nacht in Lichterfelde einen Verkehrsunfall und alarmierte die Polizei. Gegen 1.50 Uhr beobachtete die Zeugin, wie ein Opelfahrer am Oberhofer Platz aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, auf den Gehweg fuhr, dort gegen einen Schaltkasten der Ampel rollte, schließlich gegen die Treppe eines Lokals prallte und dort zum Stehen kam. Nach ihren Angaben verließen zwei Männer den Wagen und flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 46 nahmen wenig später in der Nähe den mutmaßlichen Beifahrer fest. Sein Begleiter konnte unerkannt entkommen. Der Festgenommene, dessen Personalien noch nicht feststehen, wurde durch Rettungskräfte mit Verletzungen an den Händen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Verletzten eine Blutprobe entnommen, da er erheblich alkoholisiert war. Die Einsatzkräfte stellten das Unfallauto sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum geflüchteten Fahrer dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Direktion 4 (Süd) übernommen.