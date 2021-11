Kleinfeuer in Bankfiliale – Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen

Nr. 2465

Wegen eines Kleinfeuers in einer Bankfiliale vergangene Nacht in Britz führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin die Ermittlungen. Ein Passant bemerkte gegen 2 Uhr das Flackern von kleinen Flammen in dem Vorraum der Bankfiliale in der Gutschmidtstraße und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer erloschen, jedoch starker Benzingeruch wahrnehmbar. Augenscheinlich wurde von Unbekannten zuvor eine Benzinspur in dem Vorraum gelegt. Durch das Kleinfeuer wurde der Fußboden im Vorraum beschädigt und ein Geldautomat berußt.