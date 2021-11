Über rote Ampeln gefahren und Frau durch Unfall verletzt - Festnahme

Nr. 2460

Ein junger Mann, der gestern Nachmittag in Mariendorf über den Gehweg sowie über rote Ampeln fuhr und eine Frau durch einen Unfall verletzte, wurde durch Polizeieinsatzkräfte festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 21-Jährige um kurz vor 17 Uhr auf dem Geh- und Radweg des Mariendorfer Damms und wurde dabei von einem Polizeibeamten beobachtet. Als dieser versuchte, den Mann mit seinem Dienstwagen anzuhalten und zu kontrollieren, entzog er sich der Kontrolle, indem er mit stark überhöhter Geschwindigkeit davonbrauste und in der Folge zwei rote Ampeln überfuhr. Alarmierte Unterstützungskräfte folgten dem davonfahrenden Wagen bis in die Kollostraße, wo der 21-Jährige in südliche Richtung erneut über den Gehweg fuhr. An der Ecke zum Teikeweg musste eine 64-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt den Gehweg nutzte, zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Dadurch blieb sie unverletzt. Danach bewegte der Mann sein Fahrzeug wieder auf die Straße und streifte den entgegenkommenden Pkw einer 29-Jährigen, die durch den Unfall leicht verletzt wurde. Sie erlitt Schmerzen an Schulter und Nacken und wurde durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens am Ort ambulant behandelt. Nur kurze Zeit später gelang es Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 44, durch Querstellen ihres Einsatzwagens auf dem Teikeweg das Auto des 21-Jährigen zu stoppen. Wie sie anschließend feststellten, ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem hatte er etwas Alkohol konsumiert, was eine Atemalkoholmessung ergab. Im Fahrzeug fanden die Beamtinnen und Beamten zudem mutmaßliche Drogen, die sie, genauso wie das Fahrzeug, beschlagnahmten. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenschnelltest bei dem Mann zeigte ein positives Ergebnis an, so dass er zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam kam. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern an.