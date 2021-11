Kollision im Gegenverkehr

Nr. 2459

Eine Kollision mit dem Gegenverkehr verursachte in der vergangenen Nacht eine Frau in Friedrichshagen. Nach bisherigen Feststellungen war eine 32-Jährige gegen 23 Uhr auf dem Fürstenwalder Damm in Richtung Bellevuestraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Ahornweg verlor sie aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die mittig zwischen den Fahrbahnen gelegenen Straßenbahngleise und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Renault, der von einer 52-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß prallte das Auto der 52-Jährigen gegen einen Baum, der später von der Feuerwehr gefällt werden musste. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Eine Atemalkoholüberprüfung der 32-Jährigen ergab einen Wert von 0,00 Promille. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).