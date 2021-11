Am Kiosk angegriffen

Nr. 2457

Drei unbekannt gebliebene Männer sollen gestern Nachmittag in Gesundbrunnen versucht haben, einen 27-Jährigen zu berauben. Nach Angaben des Mannes wollte er an einem Kiosk am Zugang zum U-Bahnhof Gesundbrunnen in der Badstraße gegen 15.50 Uhr etwas kaufen, als ihn plötzlich ein Mann von hinten in den Schwitzkasten nahm und zu Boden brachte. Der Angreifer und dessen zwei Begleiter sollen auf den am Boden Liegenden eingetreten und eingeschlagen haben. Dabei soll das Trio versucht haben, an die Geldbörse des 27-Jährigen zu gelangen, jedoch ohne Erfolg. Als ein Bekannter des Angegriffenen diesem zu Hilfe kam, sollen die drei Unbekannten auch ihn, unter anderem mit einem Schlagstock, attackiert haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus, das der Ältere nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 23-Jährige wurde mit Kopf- und Rumpfverletzungen stationär aufgenommen. die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.