Kind bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2443

Gestern Nachmittag erlitt ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 12-Jährige gegen 17.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Seeburger Straße überqueren. Ein 43 Jahre alter Audi-Fahrer, der mit seinem Wagen von der Lutoner Straße kommend in Richtung Maulbeerallee unterwegs war, erfasste den Jungen, als er nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen wollte. Das Kind wurde in Folge des Zusammenstoßes an einem Bein verletzt und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine 12 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).