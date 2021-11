Entschärfung einer Fliegerbombe am 6. November 2021

Nr. 2434

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin und Berliner Feuerwehr

Aufgrund der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe müssen Anwohnende und Gewerbetreibende am 6. November 2021 in Haselhorst mit Einschränkungen rechnen. Der rund 100 Kilogramm schwere Munitionskörper wurde bereits am 3. November 2021 bei Erdaushubarbeiten in der Rhenaniastraße gefunden. Da von der Bombe keine Gefahr ausgeht, wurde die Entschärfung auf Samstag terminiert, um Einschränkungen möglichst gering zu halten. Hierfür ist es notwendig, eine Sicherheitszone mit einem 500 Meter großen Sperrradius um den Fundort herum einzurichten.