Brandstiftung in der Tiefgarage

Nr. 2432

In der vergangenen Nacht brannten in Mitte mehrere Autos in einer Tiefgarage. Ein Zeuge bemerkte das Feuer in der Zimmerstraße gegen 22 Uhr und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge durch das Feuer beschädigt. Betroffen waren ein Skoda, ein VW sowie zwei Audi. Auch die Tiefgarage wies Beschädigungen durch das Feuer auf. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung übernommen.