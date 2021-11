Krad von Auto erfasst

Nr. 2429

Gestern Nachmittag wurde ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Neukölln schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 64-Jährige gegen 15.30 Uhr mit seiner Honda die Rudower Straße in Richtung Buschkrugallee gefahren sein, als er von einem entgegenkommenden, links abbiegenden Audi eines 21-Jährigen erfasst wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Kradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 22-jährige Beifahrerin des Audifahrers erlitt einen Schock, wurde vor Ort behandelt und konnte im Anschluss ihren Weg weiter fortsetzen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat in der Polizeidirektion 4 (Süd).