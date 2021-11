Autos standen in Flammen

Nr. 2427

In der vergangenen Nacht brannten in Lichterfelde zwei Autos. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Zeuge um kurz nach 2 Uhr einen brennenden BMW auf einem Parkplatz in der Osdorfer Straße und alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer griff auf einen davor geparkten Citroen über, der dann ebenfalls brannte. Ein dritter in der Nähe geparkter Mercedes wurde durch den Brand im hinteren Bereich beschädigt. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.