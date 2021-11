Klaus-Dieter Schmidt vermisst - Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr.2424

Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Berlin nach Klaus-Dieter Schmidt, der seit dem 3. November 2021 vermisst wird.

Gegen 20.20 Uhr verließ der 79-Jährige unbemerkt die Pflegeeinrichtung in der Schönwalder Straße, in der er erst gestern eingezogen war. Nach dem Verlassen der Einrichtung wurde Herr Schmidt nicht mehr gesehen. Der vermisste ist dement, orientierungslos und reagiert nur, wenn er angesprochen wird. Selbstständig spricht der Mann niemanden an. Er ist ungefähr 170 cm groß, schlank und hat grauweiße Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jeanshose und einer blauen Jeansjacke mit Fell als Innenfutter.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat Herrn Klaus-Dieter Schmidt seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2, in der Charlottenburger Chaussee 75, in Berlin-Spandau, unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle.