Einbruch in Lokal – Festnahme

Nr. 2423

Ein aufmerksamer Anwohner der Nassauischen Straße in Wilmersdorf alarmierte heute früh die Polizei. Der Zeuge gab an, dass er gegen 3.30 Uhr knackende und klirrende Geräusche aus der Richtung eines Lokals hörte und sah, wie eine Person in den Innenraum einstieg. Die Einsatzkräfte des Abschnitts 26 nahmen den 27-jährigen mutmaßlichen Einbrecher im Schankraum der Kneipe fest und stellten bei ihm verschiedene Werkzeuge sicher. Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übergeben, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.