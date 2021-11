Nach versuchtem Tötungsdelikt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2414

Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes. Der Gesuchte soll am Donnerstag, den 19. August 2021, gegen 15.20 Uhr einen Fahrgast in der S-Bahn der Linie 1 in Richtung Frohnau mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Als der 61-Jährige daraufhin die Notbremsung des Zuges veranlassen wollte, betätigte er versehentlich die Notentriegelung der Fahrzeugtür. Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll den Mann daraufhin gewürgt und versucht haben, ihn aus dem fahrenden Zug zu stoßen. Nur durch die Gegenwehr des Angegriffenen und einem eingreifenden Zeugen gelang dies nicht.

Der Gesuchte soll in Begleitung einer Frau gewesen sein und zwei schwarze Hunde mit sich geführt haben.

ca. 30 Jahre alt

175 bis 180 cm groß

kräftige, muskulöse Statur

dunkelblondes, kurzes Haar

trägt möglicherweise den (Spitz-)Namen „Basti“