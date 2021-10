Mehrere Schwerverletzte durch Verkehrsunfall

Nr. 2367

Mehrere Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der vergangenen Nacht in Spandau. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 24-Jährige gegen 23.20 Uhr mit einem Mitsubishi auf dem Grünhofer Weg aus Richtung Brunsbütteler Damm kommend in Richtung Bullengraben unterwegs. An der Kreuzung zur Altonaer Straße soll sie dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-Jährigen nicht beachtet haben, der die Altonaer Straße mit einem VW aus Richtung Päwesiner Straße in Richtung Klosterstraße befuhr. Auf der Kreuzungsmitte kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wodurch der Mitsubishi nach links von der Fahrbahn abkam und auf dem Gehweg zum Stehen kam. Der VW drehte sich um seine Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Neben der 24-Jährigen wurden auch deren weitere Insassen, vier Männer im Alter von 23, 30, 51 und 52 Jahren schwer verletzt. Alle vier mussten von Rettungskräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ebenfalls schwer verletzt wurde der 18-Jährige. Sanitäter brachten alle Verletzten zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Ermittler des für Verkehrsdelikte zuständigen Kommissariates der Polizeidirektion 4 (Süd) stellten den Mitsubishi zur Erstellung eines technischen Gutachtens sicher. Während der Unfallaufnahme sammelten sich mehrere Schaulustige, darunter auch Familienmitglieder der 24-Jährigen sowie Journalistinnen und Journalisten am Unfallort. Zwischen einem der genannten Familienmitglieder und einem Journalisten kam es zu einem Streit, wobei der 27-jährige Pressefotograf von dem 24-Jährigen zunächst beleidigt, später noch angespuckt worden sein soll. Der 27-Jährige erstattete Strafanzeige. Einsatzkräfte stellten die Identität des 24-Jährigen fest. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich bis gegen 5.30 Uhr gesperrt.