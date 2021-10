U-Bahn Waggons beschmiert – zehn Sprayer festgenommen

Nr. 2366

In Wilmersdorf wurden in der vergangenen Nacht zehn mutmaßliche Sprayer festgenommen. Mitarbeitende der BVG hatten gegen 22.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie auf einem Abstellgleis in der Nürnberger Straße zehn Jugendliche und junge Männer bemerkt hatten, die gerade dabei waren, acht dort abgestellte Waggons mit Farbe zu besprühen. Die Sprayer attackierten die BVG Angestellten, indem sie Feuerlöscher in ihre Richtung entleerten, verletzt wurde hierbei niemand. Die Flucht der Gruppe misslang dennoch. Alle zehn im Alter von 17 bis 27 Jahren wurden beim Verlassen des Schachts über einen Notausstieg in der Nürnberger Straße von Polizeikräften festgenommen. In dem U-Bahn-Schacht wurden 50 Spraydosen gefunden und sichergestellt. Auch Handys und mehrere Kameras, die die zehn Tatverdächtigen bei sich führten, wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden alle Zehn wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung dauern an.