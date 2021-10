Raubserie aufgeklärt

Nr. 2355

Monatelange und intensive Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin führten heute früh in Mitte und Neukölln zur Festnahme von drei jugendlichen bzw. heranwachsenden Männern. Gegen 7 Uhr vollstreckten rund 30 Einsatzkräfte der Direktion 1 (Nord) und Direktion 5 (City) fünf richterlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse und drei Haftbefehle. Den Festgenommenen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren soll noch heute der Haftbefehl verkündet werden. Der gegen einen 16-Jährigen erwirkte Haftbefehl konnte zunächst nicht vollstreckt werden. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits am 21. Oktober 2021 festgenommen, gegen ihn wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Raubkommissariats in der Polizeidirektion 1 (Nord) waren seit März 2021 einer Raubserie auf der Spur, der bislang 23 Taten zugeordnet wurden. Mit wechselnden Tatbeteiligungen soll eine Gruppe von sieben jungen Männern im Alter von 15 bis 18 Jahren in Wedding und Reinickendorf ahnungslose Personen hinterrücks überfallen, auf diese mit massiver Gewalt eingewirkt und teilweise Wertsachen entwendet haben. Hierbei erlitten die Überfallenen zum Teil schwerste Verletzungen.

Die Ermittlungen und Auswertung der bei den Durchsuchungen beschlagnahmten Beweismittel dauern an.