Geld entrissen und Pfefferspray gesprüht – Tatverdächtiger mit Bild gesucht

Nr. 2376

Mit der Veröffentlichung eines Bildes sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Räuber. Gemäß den bisherigen Ermittlungen befand sich ein 25-Jähriger am Sonntag, 16. Februar 2020 zwischen 1.45 Uhr und 2.15 Uhr auf einem Kinderspielplatz in der Lichtenrader Straße und kam ins Gespräch mit zwei Personen, in welchem er fragte, wo man Drogen kaufen könne. Das Duo gab an, zu wissen, wo er seinen Kauf tätigen könne, woraufhin er sein Portemonnaie öffnete, um etwas Geld herauszunehmen. Der hier Gesuchte soll dann in seine Geldbörse gegriffen und daraus mehrere Geldscheine entrissen haben. Sein Mittäter, der bereits bekannt ist, soll dem 25-Jährigen dann Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Wer kann Angaben zur Identität und/ oder zum Aufenthaltsort des Abgebildeten geben?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Person geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in 12249 Berlin, Eiswaldtstraße 18 unter den Telefonnummern (030) 4664-473314 und (030) 4664-473300 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.