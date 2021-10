Nr. 2351

Heute früh brannte in Kreuzberg ein Transporter. Zeugen bemerkten die Flammen an dem VW gegen 5.45 Uhr in der Böckhstraße, wo er geparkt war. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Der Transporter brannte vollständig aus. Ein zweiter VW, der in unmittelbarer Nähe geparkt war, wurde durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Verletzte gab es nicht. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.