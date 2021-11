Nach Unfall gestorben

Nr. 2428

Der 71 Jahre alte Mann, der am 25. Oktober in Hellersdorf von einer Straßenbahn erfasst wurde, erlag gestern in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um das 36. tödlich verunglückte Verkehrsunfallopfer in diesem Jahr in Berlin.

Erstmeldung Nr. 2345 vom 26. Oktober 2021: Senior von Straßenbahn erfasst

Mit schweren Verletzungen kam ein älterer Herr gestern Vormittag in ein Krankenhaus, nachdem er in Hellersdorf mit einer Tram kollidiert war. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 71-Jährige gegen 11.20 Uhr zu Fuß von der Oelsnitzer in Richtung Riesaer Straße unterwegs. Beim mutmaßlich unachtsamen Queren der durch Gitter gesicherten Gleise in letztgenannter Straße wurde er dann von einer von links kommenden Straßenbahn erfasst. Der 48 Jahre alte Fahrer gab an, er habe beim Erblicken des Seniors sofort eine Gefahrenbremsung durchgeführt, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger prallte gegen die Bahn, fiel zu Boden und blieb schwer verletzt im Gleisbett liegen. Er war nicht ansprechbar und blutete im Gesicht. Die vom Straßenbahnfahrer alarmierten Rettungskräfte brachten den 71-Jährigen nach einer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Schienenverkehr bis 12.30 Uhr in beide Richtungen unterbrochen. Das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weitere Bearbeitung.