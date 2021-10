In einem Fotoautomaten angegriffen

Nr. 2326

In Friedrichshain wurde ein Mann heute früh durch den Schlag mit einer Glasflasche verletzt. Nach Angaben des 40-Jährigen war er kurz vor 5 Uhr mit seiner 31 Jahre alten Freundin in einem Fotoautomaten, der an der Warschauer Brücke steht. Plötzlich habe ein dem Paar unbekannter Mann den Vorhang beiseitegeschoben und soll dem 40-Jährigen unvermittelt eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Als der Angegriffene den Automaten verließ, soll der 30-jährige Tatverdächtige ihn zudem mit der nun abgebrochenen Flasche bedroht haben. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 nahmen den 30-Jährigen in der Nähe fest. Der Angegriffene erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der Festgenommene wurde einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen dauern an.