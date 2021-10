Von Sattelzug überrollt und tödlich verletzt

Nr. 2322

Tödlich verletzt wurde gestern Mittag ein Fußgänger in Siemensstadt. Nach bisherigen Ermittlungen betrat der 56-Jährige gegen 11.40 Uhr bei stockendem Verkehr die nördliche Richtungsfahrbahn der Nonnendammallee in Richtung des Mittelstreifendurchbruches zwischen Wattstraße und Grammestraße. Gleichzeitig fuhr ein 24-Jähriger mit einem Sattelzug auf der Nonnendammallee aus Richtung Siemensdamm kommend in Richtung Rohrdamm. Im Bereich der mittleren Fahrspur erfasste der Lkw-Fahrer mit der Zugmaschine des Sattelzuges den Fußgänger, der auf die Fahrbahn stürzte, wo er von der Zugmaschine überrollt wurde. Den dadurch erlittenen Verletzungen erlag der 56-Jährige noch am Unfallort. Zur Unfallaufnahme, der Spurensicherung und der Vermessung des Unfallortes, blieb die stadtauswärtsführende Richtungsfahrbahn der Nonnendammallee in Höhe des Unfallortes bis gegen 16 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall und dessen Hergang übernimmt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).