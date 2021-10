Parteizentrale mit Farbe beschmiert

Nr. 2321

In der vergangenen Nacht beschmierten Unbekannte eine Parteizentrale in Kreuzberg mit Farbe. Mitarbeitende der Sicherheitsfirma stellten gegen 2.30 Uhr an der Außenfassade, der Fensterfront und an einer Säule vor dem Foyer des Gebäudes in der Wilhelmstraße mehrere Schriftzüge im Zusammenhang mit der Klimakrise fest. Vier vermummte Personen sollen in Richtung Mehringplatz davongerannt sein. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.