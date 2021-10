Trio beraubt Taxifahrer

Nr. 2308

Drei junge Männer überfielen gestern Nachmittag in Buckow einen Taxifahrer. Der 58-Jährige Mercedesfahrer alarmierte die Polizei kurz nach 17 Uhr zum Kernbeißerweg und gab an, dass die drei Männer am Taxenstand in der Grimmstraße in Kreuzberg in sein Fahrzeug gestiegen waren und als Fahrziel den Kernbeißerweg angaben. Am Ziel angekommen zog einer der drei eine Schusswaffe aus der Jacke und bedrohte den 58-Jährigen, während die Begleiter von ihm die Herausgabe von Geld forderten. Mit der Beute soll das Trio zu Fuß in Richtung Girlitzweg/Distelfinkweg geflüchtet sein. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.