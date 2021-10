Verletzter Polizist nach Verkehrsunfall

Nr. 2306

Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete, verletzte sich ein Polizist schwerer als er zunächst annahm. In den frühen Montagmorgenstunden, gegen 01.10 Uhr, wich der Kollege, der zu diesem Zeitpunkt die Neuendorfer Straße mit einem Zivilfahrzeug befuhr, einer die Fahrbahn querenden Wildschweinrotte aus und fuhr ungebremst auf ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Auto auf. Dieses schob sich in einer Kettenreaktion auf mehrere davor abgestellte Fahrzeuge auf. Insgesamt wurden sechs Autos sowie ein Anhänger beschädigt, das Polizeieinsatzfahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Während der Beifahrer glücklicherweise unverletzt blieb, begab sich der Fahrer Montagmittag in ärztliche Behandlung. Er verblieb für eine Nacht stationär im Krankenhaus.