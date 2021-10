Frau angegriffen und verletzt

Nr. 2300

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in Friedrichshain Opfer eines versuchten Raubes. Die 32-Jährige gab an, sie sei auf dem Heimweg gewesen, als sie gegen 01.50 Uhr von einem unbekannt Gebliebenen angerempelt worden sei. Im weiteren Verlauf soll der Mann versucht haben, ihr die Umhängetasche zu entreißen. Als ihm das nicht gelang, soll er ein Messer gezückt und der Frau damit in den Bauch gestochen haben. Anschließend sei der Unbekannte geflüchtet. Die 32-Jährige erlitt glücklicherweise nur oberflächliche Verletzungen und wurde zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an und werden bei einem Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 5 (City) geführt.