Nr. 2295

Unbekannte demolierten gestern Nachmittag die Fenster einer Bankfiliale in Fennpfuhl. Gegen 17 Uhr beschädigten unbekannt gebliebene Personen insgesamt zwölf Fenster der Niederlassung am Anton-Saefkow-Platz und flüchteten anschließend. Da Hinweise auf eine politische Tatmotivation im Zusammenhang mit der Räumung eines Areales an der Köpenicker Straße in Mitte vorliegen, übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen.