Bankfiliale beschädigt

Nr. 2286

Unbekannte beschädigten gestern Vormittag im Ortsteil Baumschulenweg eine Bankfiliale. Eine aufmerksame Passantin rief gegen 9.45 Uhr die Polizei in die Baumschulenstraße, nachdem sie die beschädigten und mit Farbe beschmierten Scheiben festgestellt hatte. Der aufgebrachte Schriftzug steht im Zusammenhang mit einem Areal, das am 15. Oktober 2021 in der Köpenicker Straße geräumt wurde. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.